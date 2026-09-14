Hollandse Woordbingo brengt plezier en taal in Moerdijk

In de gemeente Moerdijk is tijdens de Week van Lezen en Schrijven een Hollandse Woordbingo georganiseerd. De activiteit was een samenwerking tussen Bibliotheek West-Brabant en QuizenFunEvents. Deelnemers van taaloefengroepen en het Taalcafé maakten spelenderwijs kennis met nieuwe Nederlandse woorden en leerden elkaar beter kennen.

Gevonden voor jou

Op donderdag 10 september stond in de gemeente Moerdijk een middag vol plezier en taalontwikkeling centraal. Tijdens de Hollandse Woordbingo konden deelnemers niet alleen hun Nederlandse woordenschat uitbreiden, maar ook prijzen winnen. De activiteit was bedoeld om te laten zien dat taal leren niet alleen belangrijk, maar ook leuk en verbindend kan zijn.

De middag werd georganiseerd door Bibliotheek West-Brabant in samenwerking met QuizenFunEvents en trok deelnemers van het Taalcafé en taaloefengroepen. De speelse opzet van de bingo zorgde voor een ontspannen sfeer waarin leren en ontmoeten hand in hand gingen. Wethouder Arno Fens en beleidsmedewerker Inge Koster waren ook aanwezig om het belang van taalontwikkeling te onderstrepen.

Verbeteren van zelfvertrouwen

Door samen te oefenen in een gezellige setting groeit niet alleen het zelfvertrouwen van de deelnemers, maar worden ook taal- en basisvaardigheden verbeterd. Dit maakt het voor veel mensen gemakkelijker om actief deel te nemen aan de samenleving en beter om te gaan met dagelijkse uitdagingen, zoals het begrijpen van informatie van de overheid of het invullen van formulieren.

De Week van Lezen en Schrijven richt zich op het vergroten van aandacht voor taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ongeveer één op de vijf mensen heeft moeite met deze basisvaardigheden, wat kan leiden tot problemen in het dagelijks leven. Initiatieven zoals de Hollandse Woordbingo laten zien hoe belangrijk én leuk het kan zijn om hieraan te werken.