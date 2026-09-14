Valkenswaard plaatst TreeTags bij tien bomen

In Valkenswaard zijn maandag de eerste TreeTags bij bomen geplaatst. Deze informatieborden bevatten gegevens over de boom, zoals de soort, leeftijd en de voordelen voor de omgeving. Tien bomen in de gemeente krijgen een TreeTag als onderdeel van een Europese campagne.

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Met de TreeTags wil Valkenswaard aandacht vragen voor het belang van bomen in de leefomgeving. De borden geven niet alleen informatie over de boom zelf, maar ook over hoe bomen bijdragen aan schone lucht, verkoeling, biodiversiteit en het welzijn van inwoners.

Wethouder Rens Pijnenburg bevestigde maandag het eerste bord en benadrukte de waarde van bomen voor een gezonde leefomgeving. Hij ziet de campagne als een manier om inwoners bewust te maken van de rol die bomen spelen voor zowel huidige als toekomstige generaties.

Verspreid door de gemeente

De tien geselecteerde bomen staan op verschillende plekken in Valkenswaard. Via de TreeTags kunnen inwoners meer leren over deze bijzondere bomen en hun dagelijkse bijdrage aan een duurzame omgeving.

De TreeTag-campagne is onderdeel van een bredere Europese actie om het belang van bomen onder de aandacht te brengen. Valkenswaard is een van de deelnemende gemeenten die deze boodschap actief wil uitdragen.