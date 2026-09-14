Vrouw (34) laat man (46) gewond achter na aanrijding in Maarheeze

Een 46-jarige man is zondagavond gewond achtergelaten nadat hij op de Klaterspeelweg in Maarheeze werd aangereden door een auto. Een 34-jarige vrouw uit Bergeijk is later op de avond in Leende aangehouden. De twee zijn bekenden van elkaar, laat de politie maandag weten.

Een politieagent die niet aan het werk was, zag even later een auto zonder kentekenenplaat met een beschadigde voorruit staan op de Maarheezerweg-Noord in Leende. Hij belde de meldkamer. De auto bleek de betrokken bij de aanrijding in Maarheeze en de vrouw werd in Leende aangehouden en zit nog vast.

De politie laat maandag weten dat de twee bekenden van elkaar zijn. Wat hun precieze relatie is, wordt onderzocht. De auto van de vrouw is in beslag genomen. De aanleiding van de aanrijding wordt onderzocht. De politie doet buurtonderzoek en is op zoek naar camerabeelden en getuigen.