Blauwe Goaltjes in Spoordonk vernieuwd en brengt dorp samen

Het terrein van De Blauwe Goaltjes in Spoordonk is volledig vernieuwd. Het burgerinitiatief heeft de locatie omgetoverd tot een plek waar spelen, bewegen, wandelen en ontmoeten centraal staan. Verschillende wensen van inwoners zijn verwerkt in het nieuwe ontwerp. Het terrein wordt nu intensief gebruikt door kinderen, wandelaars en hondenbezitters.

Gevonden voor jou

Inwoners van Spoordonk hebben samen gewerkt aan de vernieuwing van De Blauwe Goaltjes. Het terrein, dat eerder beperkt werd gebruikt, biedt nu ruimte voor diverse activiteiten. Van een vernieuwde fietscrossbaan tot een hondenspeelweide en een schuilhut, de plek is ontworpen om aan verschillende behoeften van het dorp te voldoen.

Het project begon met losse plannen van verschillende inwoners. De gemeente adviseerde om deze plannen te bundelen tot één breed gedragen initiatief. Onder het motto ‘We doen het soame’, wat staat voor Spoordonk Overlegt Alles Met Elkaar, zijn alle ideeën samengebracht. Tijdens een informatieavond konden inwoners hun wensen en suggesties delen, wat leidde tot een ontwerp dat breed wordt ondersteund.

Nieuwe fietscrossbaan

Een van de opvallendste veranderingen is de volledig vernieuwde fietscrossbaan. Naast de baan zijn er nieuwe speeltoestellen geplaatst, zoals een kabelbaan, schommels en een draaischijf. Volgens initiatiefnemer Remko Enserink is het doel om kinderen van verschillende leeftijden een veilige en plezierige plek te bieden. De toevoeging van een korfbalpaal maakt het speelterrein nog aantrekkelijker.

Hondenspeelweide

Ook hondenbezitters hebben een plek gekregen op het vernieuwde terrein. De komst van een hondenspeelweide was een duidelijke wens vanuit het dorp, en dit is nu gerealiseerd. Tijdens een rondgang door de wijk werden hiervoor zo’n 200 handtekeningen verzameld. De speelweide biedt niet alleen ruimte voor honden om te spelen, maar wordt ook een ontmoetingsplek voor hun eigenaren.

Verbeterde toegankelijkheid

Naast speelplezier is er veel aandacht besteed aan toegankelijkheid. Nieuwe wandelpaden verbinden de verschillende onderdelen van het terrein, zodat iedereen, van kinderen tot ouderen, eenvoudig gebruik kan maken van de faciliteiten. Een schuilhut biedt bezoekers een plek om uit te rusten of elkaar te ontmoeten. Ook is er aandacht besteed aan ecologie, met bloemenweides en zeven nieuw geplante bomen die voor schaduw zorgen.

Het vernieuwde terrein wordt nu intensief gebruikt door inwoners van Spoordonk. De initiatiefnemers zijn trots op het resultaat en zien hoe kinderen, wandelaars en hondenbezitters genieten van de nieuwe voorzieningen. De Blauwe Goaltjes is echt een centrale plek geworden waar het hele dorp samenkomt.