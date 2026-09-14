Willy en René verbijsterd over blunder van Kovar: 'Nog nooit zoiets gezien'

PSV is koploper in de Eredivisie, maar helemaal vloeiend loopt het nog niet, vinden clubiconen Willy en René van de Kerkhof. Zo kwam PSV in alle wedstrijden dit seizoen, behalve die tegen Ajax, eerst op achterstand. Tegen Sparta kwam dat door een onvoorstelbare blunder van keeper Matej Kovar. Bovendien zet Willy dikke vraagtekens bij spits Ricardo Pepi. "Tegen Sparta heb ik hem ook weer niet gezien. Nee, ik zie het niet zitten met hem. Misschien had hij beter kunnen vertrekken bij PSV."

René heeft het vertrouwen in de Amerikaan nog niet opgegeven, zegt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Hij moet er nog even inkomen. Hij heeft het WK ook nog in de benen, je moet hem even tijd geven. Dan gaat hij wel weer scoren met de kop en met de voet. Pas de problème, komt goed." Maar dat wil er bij Willy niet in. "Het is goed met je WK in de benen. Die kopgoal van Mijnans, dat soort goals moet hij maken. Ja, tegen Ajax deed hij het wel, maar verder zag je hem niet. En in de combinatie werkt het ook niet." Dat laatste vindt René al helemaal geen issue. "Zo'n Gerd Müller kon ook helemaal niet voetballen, maar ja, die schoot ze er wel altijd in. En dat gaat Pepi ook weer doen." Willy is niet overtuigd. "Maar mijn broer is aanvaller geweest, dus die zal het wel weten." Zelf opteert Willy vanaf nu echt voor een basisplaats voor Mijnans achter gelegenheidsspits Guus Til. "Misschien moet Bosz terug naar de oude situatie, dat Pepi het laatste kwartier erin kwam, zoals in de tijd met Luuk de Jong. Dan kon hij een kwartiertje gas geven. Toen maakte hij mooie doelpunten."

"Zo'n blunder als die van Kovar had ik nog nooit gezien."

Niet alleen voorin heeft PSV nog problemen, achterin is het lek ook nog niet boven, want zowel tegen Shakhtar als tegen Sparta kwam PSV eerst met 0-1 achter. De bediener van het scorebord kan wat de broers betreft alvast standaard de 0-1 op het bord zetten. "Maar zolang we er zelf meer maken, gaat het goed", constateert René. "Kennelijk moet iedereen eerst op scherp worden gezet." Over de manier waarop PSV achter kwam, zijn de Helmonders al helemaal niet te spreken. "Iedereen stond stil omdat Kovar die bal wel zou wegrossen, maar die deed niks toen hij uitkwam", moppert Willy. "Ik had het er ook met Hans van Breukelen over, die zei ook: 'Je moet als keeper een keuze maken. Of je schiet die bal weg of je neemt 'm op de borst aan, maar je kunt niet niks doen!' Ik heb zoiets nog nooit gezien!" René is het hier wel met zijn broer eens. "Een blunder eerste klas. Die Zonneveld wist niet wat hem overkwam."

"Die kon er geen hout van. Dat was de slechtste man op het veld."

Na die merkwaardige tegengoal draaide PSV de wedstrijd alsnog om en daardoor gaan de Eindhovenaren zondag als koploper naar de andere oude club van de gebroeders: FC Twente. "Daar verheug ik me erg op. Ik kom daar altijd nog een stuk of tien oud-ploeggenoten tegen. Ik ga er altijd met veel plezier naartoe en we gaan er meestal met drie punten vandaan." René ziet dat nu ook gebeuren, maar wél weer met een tegengoal. "Maar Weghorst gaat 'm niet maken. Die maakt wel veel meters, maar vooral veel foute meters." De broers kijken uiteraard ook nog even terug op de wedstrijd van vorige week in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. Ook toen kwam PSV op achterstand nadat Dest de bal verloor. "Ik vond dat een overtreding", mokt René nog wat na. "Het kwam niet door de scheidsrechter, maar die mag hier nog niet eens de amateurs fluiten. Die kon er geen hout van. Dat was de slechtste man op het veld." Willy kon net als René wel leven met het gelijke spel. "Vorig jaar begonnen we met nul punten en nu met één. En we kwamen op het eind één puntje tekort en dat hebben we nu alvast binnen", constateert Willy tevreden.

Komende woensdag hebben de gebroeders sowieso feest, want dan vieren ze dat ze samen opgeteld 150 jaar oud worden. Ter gelegenheid daarvan komt er die ochtend een extra Willy en René Podcast online met herinneringen van de Van de Kerkhofs aan hun eigen loopbaan, met bijdragen van vroegere medespelers als Hans van Breukelen en Jan Poortvliet, nu de trainer van FC Eindhoven, en voormalige tegenstanders als Hugo Hovenkamp van AZ en Sjaak Swart van Ajax.