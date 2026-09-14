Problemen met steenstrips bij woningen in Someren-Eind

Bij nieuwe woningen aan de Kempenaar in Someren-Eind laten steenstrips los. Het probleem wordt vanaf 14 september aangepakt door aannemer Van Wijnen Bouw/Fijn Wonen.

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De woningen aan de Kempenaar in Someren-Eind kampen met loslatende steenstrips. Deze zijn gelijmd op prefab betonnen elementen, maar de hechting blijkt op sommige plekken onvoldoende. Na onderzoek is vastgesteld dat dit probleem is ontstaan door een fout tijdens de productie van de lijm.

Aannemer Van Wijnen Bouw/Fijn Wonen heeft aangekondigd het probleem grondig aan te pakken. De herstelwerkzaamheden starten op 14 september en worden per blok uitgevoerd. Eerst wordt het eerste blok aangepakt, waarna de andere twee blokken volgen. Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn al voorbereidingen getroffen.

Veiligheid en ondersteuning

Om de veiligheid van de bewoners te waarborgen, zijn tijdelijke afdakjes boven de deuren geplaatst. Deze moeten voorkomen dat vallende steenstrips gevaar opleveren. Bewoners die met toestemming van Wocom aanbouwen of andere voorzieningen hebben geplaatst, krijgen hulp bij het tijdelijk demonteren en terugplaatsen daarvan.