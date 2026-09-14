Werkzaamheden Gestelseweg Sint-Michielsgestel eind september

De Gestelseweg in Sint-Michielsgestel krijgt van 28 september tot 16 oktober een opknapbeurt. Twee bushaltes worden aangepast en het verkeer wordt door verkeersregelaars omgeleid.

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Van maandag 28 september tot en met vrijdag 16 oktober vinden er wegwerkzaamheden plaats op de Gestelseweg, ter hoogte van de N617 in Sint-Michielsgestel. De werkzaamheden richten zich onder meer op het aanpassen van twee bushaltes voor de nieuwe spitslijn 540.

Om het verkeer tijdens de werkzaamheden in goede banen te leiden, wordt er gebruikgemaakt van een rijstrookafzetting. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer om en om langs de werkzaamheden kan rijden. Dit kan zorgen voor enige vertraging.

De aanpassingen aan de bushaltes zijn bedoeld om de nieuwe spitslijn beter bereikbaar te maken en het comfort voor reizigers te verbeteren. Het gaat om een tijdelijke verkeerssituatie, die eindigt op vrijdag 16 oktober.

Verkeer dat gebruikmaakt van de Gestelseweg wordt geadviseerd rekening te houden met mogelijke hinder en extra reistijd. Houd ook de situatie rondom de N617 in de gaten voor verdere updates over bereikbaarheid.