College Brievenbus reist door Geertruidenberg

De College Brievenbus van Geertruidenberg heeft inwoners de kans gegeven om met het gemeentebestuur in gesprek te gaan. Het project begon tijdens de Veerse Dag en reist de komende weken langs verschillende locaties in de gemeente.

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Tijdens de Veerse Dag maakte de opvallende oranje College Brievenbus zijn debuut. In een feestelijke sfeer en met goed weer konden inwoners kennismaken met het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Veel mensen grepen de kans om een gesprek aan te gaan of een bericht achter te laten.

De brievenbus zal de komende weken op verschillende plekken in Geertruidenberg te vinden zijn. Zo brengt hij een bezoek aan basisschool De Hoge Waai, woonzorglocatie Mauritsstaete en het Dongemond College. Het gemeentebestuur wil op deze locaties verder in gesprek gaan met zowel jongere als oudere inwoners.

Persoonlijke verhalen welkom

Naast fysieke ontmoetingen biedt de gemeente ook een digitale optie om verhalen te delen. Via de digitale brievenbus kunnen inwoners vertellen waar ze trots op zijn, hun favoriete plekken delen of aangeven wat ze doen voor hun buurt. Deze verhalen kunnen aanleiding zijn voor persoonlijke ontmoetingen met de wethouders.

Met dit initiatief hoopt de gemeente Geertruidenberg het contact tussen inwoners en bestuurders te versterken en bijzondere momenten te creëren. De College Brievenbus blijft voorlopig actief in de gemeente.