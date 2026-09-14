Bevrijdingsherdenking in Nuenen op zaterdag 19 september

Op zaterdag 19 september wordt in Nuenen de bevrijding van het dorp herdacht. Het programma begint om tien uur ’s ochtends met de aankomst van historische militaire voertuigen en eindigt rond half twaalf ’s avonds met een muziekoptreden. Diverse locaties in Nuenen vormen het decor voor deze bijzondere herdenking.

Gevonden voor jou

De bevrijdingsherdenking in Nuenen staat in het teken van het ophalen van het Bevrijdingsvuur uit Eindhoven en een reeks activiteiten verspreid over de dag. Historische militaire voertuigen arriveren om tien uur ’s ochtends bij het park. Later op de middag worden veteranen en schoolkinderen ontvangen in Café Schafrath, waar tafelgesprekken plaatsvinden tussen de veteranen en de jeugd.

Om kwart over vijf halen militaire voertuigen en motorbegeleiders het Bevrijdingsvuur op in Eindhoven. Samen met leden van de ToerClub Nuenen en schoolleerlingen wordt het vuur naar Nuenen gebracht. Rond kwart voor zes wordt een erehaag gevormd bij de H. Clemenskerk, waarna een herdenkingsbijeenkomst in de kerk volgt.

Optocht en kranslegging

Na de herdenkingsbijeenkomst trekt een stoet, waaronder gilden en Amerikaanse militairen, van de H. Clemenskerk naar het monument 'Wederopstanding is bevrijding' bij het Bevrijdingsplein. Hier komt rond kwart voor zeven het Bevrijdingsvuur aan. De Brass Band Nuenen zorgt voor muzikale omlijsting, waarna de burgemeester een toespraak houdt.

Bij het monument worden verschillende ceremonies gehouden, waaronder het blazen van de TAPS, een minuut stilte en het zingen van drie volksliederen. Jongeren dragen gedichten voor, waaronder Oekraïners en leerlingen van basisschool De Dassenburcht. De kranslegging sluit deze plechtigheid af.

Muziekoptredens tot laat

Vanaf kwart voor acht wordt het programma afgesloten met een informele bijeenkomst in Café Schafrath. Om acht uur begint een muzikaal optreden van de 101ste Airborne Division Band bij het park. Een Nederlandse band speelt vanaf negen uur tot half twaalf ’s avonds, waarmee deze dag vol herinneringen wordt afgerond.