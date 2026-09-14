Week van de Ontmoeting in Waalre: verbind en ontmoet

De gemeente Waalre organiseert van 24 tot en met 30 september 2026 de Week van de Ontmoeting, een initiatief om inwoners samen te brengen en eenzaamheid tegen te gaan.

Gevonden voor jou

Van koffieochtenden tot wandelingen en filmvertoningen: tijdens de Week van de Ontmoeting staan laagdrempelige activiteiten centraal. Het doel is om nieuwe contacten op te bouwen en bestaande banden te versterken.

De gemeente Waalre doet mee aan de landelijke Week tegen Eenzaamheid, maar geeft hier een eigen invulling aan. Inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan diverse activiteiten die verbinding en gezelligheid stimuleren.

Activiteiten op verschillende locaties

Het programma speelt zich af op meerdere plekken in Waalre, zoals Het Huis van Waalre, De Pracht en Het Klooster. Ook Medisch Centrum Aalst, Gezondheidscentrum Waalre-dorp en Zorgwinkel De Bus doen mee. Op deze locaties kun je een overzicht van alle activiteiten bekijken en ophalen.

Meer details over de activiteiten, zoals tijden en eventuele kosten, staan op de Sociale Gids Waalre. Hier kun je ook zien of je je moet aanmelden voor bepaalde onderdelen.