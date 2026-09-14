Ondersteuning gezinnen blijft onveranderd

Vanaf 1 januari 2027 neemt gemeente Geldrop-Mierlo de ondersteuning van gezinnen met complexe problemen over van Waalre. De dienstverlening blijft ongewijzigd.

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Vanaf het nieuwe jaar voert gemeente Geldrop-Mierlo de ondersteuning uit voor gezinnen die te maken hebben met complexe en meervoudige problemen. Dit gebeurt namens de gemeente Waalre, waarvoor vorige week een overeenkomst werd getekend door beide colleges. De kwaliteit van de hulp blijft hetzelfde, en voor inwoners verandert er niets.

Sinds 2014 werken de gemeenten samen via het PlusTeam, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken rond de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenteraden besloten eerder om deze samenwerking per 1 januari 2027 te beëindigen, maar wel op een andere manier voort te zetten. Dit is nu geregeld met een nieuwe dienstverleningsovereenkomst.

Medewerkers naar Geldrop-Mierlo

De medewerkers van het PlusTeam zullen vanaf 1 januari in dienst treden bij de gemeente Geldrop-Mierlo. De hulpverlening aan gezinnen wordt zo veel mogelijk voortgezet door de professionals die al bekend zijn bij de betrokken gezinnen. Dit geldt zowel voor inwoners van Geldrop-Mierlo als Waalre.

Met deze verandering blijft de ondersteuning aan gezinnen gegarandeerd, zonder dat inwoners hier iets van merken in de dagelijkse hulpverlening.