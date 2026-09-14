Nieuwe opleidingslocatie Defensie geopend in Dongen

Het nieuwe trainingskamp 'Kamp de Donck' van Defensie is geopend in Dongen. Hier start de Defensie Korte Officiersopleiding (DKOO), vanwege ruimtegebrek op de locatie in Breda.

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Op vrijdag 11 september hebben staatssecretaris Derk Boswijk en burgemeester Hans Slagboom officieel 'Kamp de Donck' geopend. Het nieuwe trainingskamp, gelegen op het Militair Complex Dongen, wordt gebruikt door de Koninklijke Militaire Academie voor de opleiding Defensie Korte Officiersopleiding (DKOO). De eerste cadetten zijn maandag begonnen aan hun opleiding.

Ruim honderd genodigden, waaronder medewerkers van Defensie en de aannemer, waren aanwezig bij de feestelijke opening. Na speeches van onder andere staatssecretaris Boswijk, burgemeester Slagboom en luitenant-generaal Jan Willem Maas, kregen de aanwezigen een rondleiding door het terrein. Maas, commandant van het Defensie Ondersteuningscommando, benadrukte het belang van het vertrouwen van de gemeente en haar inwoners in Defensie.

Waarom uitbreiden?

Defensie groeit de komende jaren met 30 procent tot 102.000 medewerkers in 2030. Ook de officiersopleiding van de Koninklijke Militaire Academie breidt flink uit. Door ruimtegebrek in Breda is gekozen voor een nieuwe locatie in Dongen. Het terrein is ingericht met een eetzaal, slaap- en recreatieruimtes, en binnenkort komt er een sportzaal bij.

Betrokkenheid van omwonenden

Tijdens de bouw en voorbereiding van 'Kamp de Donck' heeft Defensie buurtbewoners en geïnteresseerden uitgenodigd om het terrein te bekijken en vragen te stellen. Hoewel de komst van de opleidingslocatie positief wordt ontvangen, heeft Defensie ook aandacht besteed aan zorgen en vragen van omwonenden. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om uitleg te geven over de opleiding en wat deze betekent voor de omgeving.

De opening van 'Kamp de Donck' markeert een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Dongen als dorp van opleiding en ontwikkeling. Met deze uitbreiding van Defensie krijgt de gemeente opnieuw een belangrijke rol in onderwijs en training.