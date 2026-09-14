Kempenerpop verhuist naar Dreefstraat in Waalre

Kempenerpop vindt dit jaar plaats op 18, 19 en 20 september aan de Dreefstraat in Waalre. Het gratis muziekfestival is verplaatst vanwege de noodopvang voor vluchtelingen op de oude locatie. Tijdens het evenement gelden afspraken over veiligheid en verkeer.

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Het driedaagse muziekfestival Kempenerpop brengt al meer dan veertig jaar mensen uit de regio samen. Dit jaar is het evenement verplaatst van de Willibrorduslaan naar de velden van RKVV Waalre aan de Dreefstraat. De oude locatie wordt sinds half juli gebruikt als noodopvang voor 150 vluchtelingen.

Omwonenden van de nieuwe locatie zijn geïnformeerd over het festival. Tijdens Kempenerpop gelden duidelijke afspraken over zaken zoals geluidsnormen, eindtijden en veiligheid. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen om het verkeer en parkeren rondom het evenement in goede banen te leiden.

Programma voor jong en oud

Kempenerpop biedt een gevarieerd programma met live muziek, dj's en kinderactiviteiten. Het festival is gratis toegankelijk en richt zich op gezinnen, muziekliefhebbers en andere bezoekers uit de regio. Het evenement draait volledig op vrijwilligers en heeft als doel om ontmoeting, verbinding en cultuur te stimuleren.

Het motto van Kempenerpop is 'muziek als verbinding'. Het festival benadrukt hiermee het belang van samenkomen en genieten van cultuur in een ontspannen sfeer.

Het volledige programma en de line-up zijn te bekijken op de website van Kempenerpop.