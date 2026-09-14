Campagne ‘Trommel zonder Rommel’ weer gestart in Waalre

In Waalre is de campagne ‘Trommel zonder Rommel’ opnieuw van start gegaan. Het initiatief richt zich op gezonde lunchtrommels voor schoolgaande kinderen. Ouders krijgen praktische tips en inspiratie om voedzame keuzes te maken. Lokale supermarkten en scholen werken mee aan de actie.

Gevonden voor jou

De campagne ‘Trommel zonder Rommel’ moet kinderen en hun ouders helpen bij het samenstellen van gezonde lunchtrommels. Het initiatief sluit aan bij de ambitie van de gemeente Waalre om gezonde eetgewoonten al op jonge leeftijd aan te leren. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan producten als volkorenbrood, fruit, groenten en water, omdat een gezonde lunch belangrijk is voor de ontwikkeling en concentratie van kinderen.

Om ouders te ondersteunen, is er een nieuwe flyer met tips en ideeën. Deze is gebaseerd op adviezen van het Voedingscentrum. De flyer biedt handvatten om gezondere keuzes te maken en inspiratie voor een voedzame schoollunch. Het materiaal wordt verspreid via scholen in de regio.

Supermarkten doen mee

Net als vorig jaar werken supermarkten in Waalre mee aan de campagne. Bij twee Albert Heijn-vestigingen en een Jumbo in Aalst zijn speciale schapkaartjes geplaatst. Deze markeren producten die passen binnen een gezonde lunchtrommel. Daarnaast is er extra informatie beschikbaar om ouders te helpen bij het maken van bewuste keuzes.

De campagne maakt het gezonder kiezen niet alleen eenvoudiger, maar ook aantrekkelijker. Met de samenwerking hoopt de gemeente dat meer gezinnen overstappen op gezonde eetgewoonten. Meer inspiratie en adviezen zijn te vinden op de website van het Voedingscentrum.