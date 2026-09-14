Onderzoek naar koopgedrag in Noord-Brabant

De gemeente Waalre onderzoekt samen met andere Brabantse gemeenten het koopgedrag van inwoners en de waardering van winkelgebieden. Iedereen kan meedoen aan het onderzoek en kans maken op cadeaukaarten.

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Om binnensteden en dorpscentra aantrekkelijker te maken, willen de gemeenten in Noord-Brabant meer inzicht krijgen in het koopgedrag van hun inwoners. Het onderzoek, uitgevoerd door bureau Ipsos I&O, richt zich onder andere op waar mensen winkelen, hoe vaak ze online shoppen en hoe tevreden ze zijn over lokale winkels.

Ook wordt gevraagd naar het bezoek aan restaurants en cafés. De resultaten van het onderzoek moeten helpen om winkelgebieden beter af te stemmen op de wensen van de inwoners. Alle Brabantse gemeenten doen mee aan het zogenoemde Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026.

Kans op cadeaukaarten

Onder de deelnemers worden 100 cadeaukaarten ter waarde van 25 euro verloot. De vragenlijst is online beschikbaar via een speciale website. Inwoners van Waalre en andere Brabantse gemeenten kunnen daar hun mening delen over het winkelaanbod en hun koopgedrag.

Meer informatie over het onderzoek en een korte uitlegvideo zijn te vinden op de website van Koopstromen. Het onderzoek biedt de kans om bij te dragen aan het verbeteren van winkelgebieden in de regio.