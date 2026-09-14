Gemeenteraad Boxtel beslist over vergunning Classic Park

Op dinsdag 22 september vergadert de gemeenteraad van Boxtel over diverse onderwerpen, waaronder een omgevingsvergunning voor Classic Park. De vergadering begint om half acht ’s avonds in het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

De gemeenteraad van Boxtel komt bijeen om belangrijke besluiten te nemen. Eén van de agendapunten is het perceel aan de Koppenhoefstraat 14, waar Classic Park gevestigd is. Het college vraagt de raad om een negatief bindend advies te geven over een nieuwe vergunning die de activiteiten op deze locatie permanent zou uitbreiden. Momenteel heeft het perceel een tijdelijke omgevingsvergunning.

Andere onderwerpen op de agenda zijn de benoeming van wethouder De los Hoyos als lid van het algemeen bestuur van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch en het indienen van een zienswijze over de begroting van 2027 van dit stadsgewest. Daarnaast wordt het functieprofiel en de instructie van de griffier van de gemeenteraad geactualiseerd.

Vergadering live te volgen

De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en is toegankelijk voor publiek vanaf de tribune. Wie de vergadering liever thuis volgt, kan dat doen via een livestream. Op de dag zelf wordt een link naar de uitzending gedeeld via de website van de gemeente Boxtel.

Inwoners die willen inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de griffier. De bijeenkomst begint om half acht ’s avonds.