Boxtel onderzoekt winkelgedrag inwoners

De gemeente Boxtel doet mee aan het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Het onderzoek brengt in kaart waar inwoners winkelen, uit eten gaan en hoe tevreden ze zijn over het aanbod. Alle huishoudens ontvangen hiervoor een brief met een uitnodiging om mee te doen.

Gevonden voor jou

Vanaf volgende week tot en met oktober worden brieven bezorgd bij alle huishoudens in de gemeente Boxtel. In deze brief staat een uitnodiging om deel te nemen aan het Koopstromenonderzoek, dat inzicht geeft in winkelgedrag en horecabezoeken. Het doel is om de tevredenheid over het aanbod in Boxtel en omliggende gebieden te meten.

De resultaten van het onderzoek moeten gemeenten helpen om betere keuzes te maken voor het winkel- en horeca-aanbod, en voor de inrichting van dorps- en stadscentra. Inwoners kunnen eenvoudig meedoen door de vragenlijst in te vullen. De deelname sluit op 8 november.

Geen brief ontvangen?

Als je geen brief hebt ontvangen, hoef je je geen zorgen te maken. Het kan zijn dat de bezorging op jouw adres later plaatsvindt. Ook zonder uitnodigingsbrief kun je deelnemen aan het onderzoek.

VVV-bonnen te winnen

Deelnemers maken kans op één van de honderd VVV-bonnen ter waarde van 25 euro. Deze worden na afloop van het onderzoek verloot onder degenen die de vragenlijst hebben ingevuld.