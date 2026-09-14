Man giet twee flessen met vloeistof over auto heen en steekt deze in brand

De politie zoekt een man die afgelopen maart een auto in brand heeft gestoken aan de Putseweg in Hoogerheide. Naast de auto vatten ook een naastgelegen schuur en schutting vlam. Na de brandstichting stapte de verdachte als bijrijder in een kleine auto en reed weg.

Op camerabeelden, die zijn getoond in het programma Bureau Brabant , is te zien hoe de man in de nacht van zaterdag 28 februari op zondag 1 maart te werk ging. De auto stond geparkeerd bij een huis. De man had twee doorzichtige flessen met vloeistof bij zich, die hij één voor één over de auto leeggoot. Daarna pakte hij een aansteker en stak de vloeistof aan, waarna een enorme steekvlam ontstond.

Volgens de politie is het goed mogelijk dat de man daarbij zelf door het vuur is geraakt en brandwonden opliep of naar de brand of de gebruikte vloeistof rook. Na de brandstichting stapte hij als bijrijder in een kleine auto, die vervolgens zonder verlichting wegreed. De politie denkt dat het gaat om een driedeurs Peugeot 107.

De man droeg die bewuste nacht een zwarte jas van The North Face, een lichte spijkerbroek, sneakers van het merk Hermès en een zwarte motorhelm van het merk Roof Boxer.

Auto gaat helemaal verloren

De bewoners schrokken wakker van de brand en gingen naar buiten. Toen bleek niet alleen de auto, maar ook de schuur en schutting in brand te staan. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg, maar de auto liep zware schade op en was niet meer te herstellen. De politie noemt deze brand "geen klein vuurtje".

Wie enig idee heeft wie de man is die de auto in brand stak of wie de bestuurder was van de auto waarin hij instapte, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.