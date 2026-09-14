Helmond onderzoekt koopgedrag inwoners

De gemeente Helmond onderzoekt het koopgedrag van inwoners met een vragenlijst. Het onderzoek richt zich op winkel- en horecagebruik en moet helpen om winkelgebieden te verbeteren. Inwoners die geen brief hebben gekregen, kunnen ook meedoen. Deelnemers maken kans op een cadeaukaart.

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Helmond wil de aantrekkelijkheid van de stad vergroten door meer woningen, winkels en horeca toe te voegen. Om hierin de juiste keuzes te maken, voert de gemeente een onderzoek uit naar hoe inwoners winkelen, hun boodschappen doen en horeca bezoeken. Dit zogenaamde koopstromenonderzoek moet inzicht geven in het gebruik en de waardering van winkelgebieden.

Veel huishoudens in Helmond hebben een brief ontvangen met het verzoek een online vragenlijst in te vullen. Deze adressen zijn willekeurig gekozen. Het onderzoek wordt niet alleen in Helmond, maar in heel Noord-Brabant uitgevoerd. Hierdoor kan ook worden bekeken hoe het koopgedrag zich de afgelopen jaren in de provincie heeft ontwikkeld. Het laatste koopstromenonderzoek in Noord-Brabant was in 2021.

Helmondse huishoudens doen mee

De gemeente benadrukt dat ook inwoners die geen brief hebben gekregen, hun mening kunnen geven. De vragenlijst invullen duurt ongeveer vijftien minuten. Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot. De deelname is volledig anoniem.

De resultaten van het onderzoek helpen niet alleen de gemeente, maar ook ondernemers in Helmond. Zo kunnen zij beter inspelen op de wensen van bezoekers en klanten en hun aanbod aanpassen. Meer informatie over het onderzoek is te vinden via de website van het koopstromenonderzoek.