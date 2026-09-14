Tilburg test noodsteunpunt in wijkcentrum De Symfonie

Tilburg begint met een proef voor een noodsteunpunt in wijkcentrum De Symfonie. Het steunpunt biedt hulp en informatie bij crisissituaties zoals een langdurige stroomstoring. In november volgt een oefening waarbij inwoners betrokken worden.

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De gemeente Tilburg heeft wijkcentrum De Symfonie aangewezen als locatie voor een nieuw noodsteunpunt. Het gebouw blijft gewoon beschikbaar voor de huidige activiteiten, maar krijgt daarnaast een belangrijke rol in tijden van nood. De locatie is gekozen vanwege de goede bereikbaarheid en bekendheid bij inwoners.

Een noodsteunpunt is een plek waar mensen terechtkunnen tijdens een grote crisissituatie. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige stroomstoring. Inwoners kunnen er betrouwbare informatie krijgen, hulpvragen doorgeven en zelfs 112-meldingen maken als reguliere communicatiemiddelen uitvallen.

Landelijke proef

De proef in Tilburg is onderdeel van een landelijke test waarbij verschillende gemeenten en veiligheidsregio’s samenwerken. Het doel is om te onderzoeken hoe een noodsteunpunt het beste kan functioneren en wat inwoners nodig hebben in noodsituaties.

De komende weken wordt het steunpunt in De Symfonie ingericht. In november organiseert de gemeente een oefening waarbij inwoners betrokken worden. Tijdens deze oefening kunnen zij het steunpunt bekijken, vragen stellen en zien wat zij kunnen verwachten als het daadwerkelijk nodig is. De resultaten van de oefening worden gebruikt om het noodsteunpunt te verbeteren.

Voorbereiding op noodsituaties

Met het testen van het noodsteunpunt wil de gemeente beter voorbereid zijn op onverwachte situaties. Het streven is om inwoners te ondersteunen en snel hulp te bieden als een crisis zich voordoet.