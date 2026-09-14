Stuurgroep De Baars bezoekt projectgebied

Stuurgroep De Baars heeft maandagmiddag het projectgebied De Baars bezocht. Tijdens het bezoek spraken de bestuurders met bewoners en betrokken partijen over de ontwikkelingen in het gebied. Dit leverde waardevolle inzichten op over zorgen en ideeën die daar leven. De komende maanden start de ontwikkeling van een gebiedsvisie.

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Het bezoek van de stuurgroep aan De Baars vond plaats op een zonnige maandagmiddag. De bestuurders gingen in gesprek met bewoners en bedrijven uit het gebied om meer te horen over de kansen en uitdagingen die zij zien. Dit biedt een belangrijke basis voor de plannen die in de komende periode worden uitgewerkt.

In de komende maanden wordt gestart met het opstellen van een gebiedsvisie. Deze visie brengt verschillende opgaven in het gebied samen, zoals duurzame energie, klimaatadaptatie, natuurbehoud en recreatie. Betrokken partijen zoals grondeigenaren, boeren, Beekse Bergen, het ETZ ziekenhuis en bewoners worden meegenomen in dit proces. De conceptvisie wordt in de eerste helft van 2027 voorgelegd aan vier gemeenteraden en het waterschap.

Onderzoek naar wind en water

Naast de gebiedsvisie wordt momenteel een Omgevingseffectrapportage (OER) uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op verschillende scenario’s voor windenergie en waterberging in het gebied. De uitgangspunten voor het onderzoek werden eerder dit jaar vastgesteld. De resultaten van de OER en de uitgewerkte gebiedsvisie worden rond de zomer gepresenteerd aan de gemeenteraden.

De Baars is een samenwerkingsproject van de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk, Tilburg en waterschap De Dommel. Het richt zich op het opwekken van duurzame energie en het aanpassen van de omgeving aan klimaatverandering. Hierbij wordt gekeken hoe deze opgaven gecombineerd kunnen worden met andere doelen, zoals wonen, landbouw en natuurbehoud.