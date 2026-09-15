Rolstoeltennisser Vink blijft maar winnen: 'Ik wil alle records pakken'

Niels Vink is na de winst van zijn vierde Grand Slam-titel van dit jaar hongerig naar meer succes. De 23-jarige Helmondse rolstoeltennisser heeft een duidelijk doel: alle records verbreken. "Het is heel moeilijk om de beste van de wereld te worden, maar ook heel moeilijk om dat te blijven."

Vink kwam afgelopen weekend na de winst van de US Open in een bijzonder rijtje terecht. Bij de mannen in de quadsklasse was er pas één speler die de calendar slam, alle vier de Grand Slams in één jaar, won: Dylan Alcott. Bij de vrouwen slaagde alleen de Nederlandse Diede de Groot daarin. "Zeker bijzonder als ik mijn naam tussen die toppers zie. Makkelijk was het niet, ik heb er heel veel voor moeten doen."

De vierde Grand Slam in één jaar staat bij Vink hoog op het lijstje met sportieve hoogtepunten. "Maar de gouden medailles op de Paralympische Spelen staan bovenaan. Daarna komt de winst van Wimbledon, de laatste met Hans-Jurgen Striek. De Australian Open van dit jaar staat ook heel hoog, die had ik nog niet gewonnen. Maar deze op de US Open is ook heel erg lekker."

Winnen gaat niet wennen bij de Helmonder. Sterker nog, hij hoopt zijn aantal van elf Grand Slam-overwinningen minimaal te verdubbelen. "Ik wil alle records pakken die ik kan pakken. Zo won Alcott er vijftien in de quadsklasse, dat is een mooi doel. Mijn grote voorbeeld Rafael Nadal staat op 22, dat zou helemaal geweldig zijn."

Ook buiten de Grand Slams heeft hij doelen. Want hoe succesvol hij is op de grote toernooien, opvallend genoeg blijven de overwinningen vaak achterwege op andere plekken. "Ik denk dat ik aan elf toernooien heb meegedaan buiten de Grand Slams en daarvan heb ik er maar twee gewonnen. Daar wil ik natuurlijk verandering in brengen. Laat ik zeggen dat ik piek op de belangrijkste momenten."