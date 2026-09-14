Robbie Hageman over zijn rol bij vechtpartij Venetië: 'Ik heb me gedragen'

"Ik word nu weggezet als een rechtse extremist, terwijl ik allesbehalve dat ben." Met die boodschap reageert oud-kickbokser Robbie Hageman op de ophef die is ontstaan na een vechtpartij tussen de groep van vlogger Tom van den Heuvel en antifascistische activisten in Venetië. Hageman reisde afgelopen weekend mee met de groep en zegt dat hij daar aanwezig was als beveiliger.

De vechtpartij zorgde voor veel ophef in Italië. Volgens Italiaanse media raakten meerdere mensen gewond bij het gevecht. De Italiaanse politie onderzoekt de zaak nog. Van den Heuvel is inmiddels als verdachte aangemerkt. Van den Heuvel is online beter bekend als Dutch Travel Maniac. Met ruim een miljoen volgers op Instagram en honderdduizenden abonnees op YouTube maakt hij video's waarin hij naar eigen zeggen probleemwijken, criminaliteit en overlast in binnen- en buitenland in beeld brengt. Voor die video's reisde hij afgelopen weekend met een groep Nederlanders, Britten en Italianen door verschillende Italiaanse steden, waaronder Bologna en Venetië.

"Ik ben niet links, ik ben niet rechts."

Hageman zegt dat hij niet meeging vanwege politieke overtuigingen, maar puur vanwege zijn rol als beveiliger. "Als Jesse Klaver mij belt om hem te helpen in de beveiliging, zou ik dat met alle liefde en plezier doen. Ik ben niet links, ik ben niet rechts." Juist daarom schuurt het volgens hem dat hij in de nasleep van de gebeurtenissen door sommigen als extreemrechts wordt neergezet. Volgens Hageman past dat beeld niet bij hem. Hij wijst erop dat hij zich nauwelijks met politiek bezighoudt. "Ik ga niet naar een stemlokaal, dus ik vind het wel apart dat ze dan zeggen: rechts dit, dat. Ik ben meegegaan als beveiliger en ik wilde het wel eens een keer met mijn eigen ogen zien."

Wel wordt Hageman op sociale media regelmatig genoemd in berichten van Van den Heuvel en deelt hij zelf ook geregeld video's van de vlogger.

"Het begon niet in Venetië."

De spanningen ontstonden volgens hem al eerder tijdens de trip. Ook in Bologna zou de groep te maken hebben gekregen met protesten en confrontaties. "In Bologna werden we al aangevallen door mensen van Antifa", vertelt hij. Antifa is een afkorting van antifascisme. Hij zegt dat de situatie in Venetië uiteindelijk escaleerde nadat een Nigeriaanse influencer die met de groep meereisde, werd uitgescholden. "Die man werd uitgemaakt voor racist en fascist. Er werd geroepen dat hij terug moest naar waar hij vandaan kwam. Toen ontstond er geschreeuw en daarna brak het gevecht eigenlijk uit." Daarmee spreekt de oud-kickbokser de berichten van Italiaanse activisten tegen. Zij stellen juist dat mensen uit de groep van Van den Heuvel agressief optraden en de confrontatie zochten. Wie de eerste aanleiding gaf voor het geweld, maakt deel uit van het onderzoek dat nog loopt.

"Ik heb heel veel Turkse en Marokkaanse vrienden."

Hoewel Hageman aanwezig was als beveiliger tijdens de confrontatie, ontkent hij dat hij actief heeft meegevochten. "Uit alle beelden zal blijken dat ik me gewoon binnen proporties heb gedragen. Ik ben geen domme jongen." Hageman vindt het jammer dat hij wordt gekoppeld aan extremistische ideeën. "Ik heb heel veel Turkse en Marokkaanse vrienden. Daarom vind ik het jammer dat ik nu op deze manier word weggezet." Of er juridische gevolgen komen voor de betrokkenen, moet nog blijken. Hageman zegt dat hij zelf niet is aangehouden en ook niet door de Italiaanse politie is gehoord. Het onderzoek naar de gebeurtenissen in Venetië loopt nog.