Sint-Michielsgestel onderzoekt koopgedrag inwoners

De gemeente Sint-Michielsgestel onderzoekt waar inwoners boodschappen doen, winkelen en uit eten gaan. Het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 loopt tot en met oktober. Alle huishoudens ontvangen hiervoor een uitnodigingsbrief. De resultaten moeten helpen bij toekomstplannen voor winkels en horeca.

Gevonden voor jou

Vanaf volgende week ontvangen alle huishoudens in Sint-Michielsgestel een brief met een uitnodiging om deel te nemen aan het Koopstromenonderzoek. Het onderzoek richt zich op waar inwoners hun aankopen doen en hoe tevreden zij zijn over het winkelaanbod en de horeca, zowel lokaal als in de regio.

Met de resultaten wil de gemeente betere keuzes maken voor aantrekkelijke dorps- en stadscentra. De vragenlijst kan worden ingevuld tot 8 november. Mocht je geen brief ontvangen, dan kun je alsnog meedoen via de algemene vragenlijst zonder uitnodiging.

Kans op VVV-bon

Deelnemers maken kans op één van de 100 VVV-bonnen ter waarde van 25 euro. De gemeente hoopt hiermee zoveel mogelijk inwoners te motiveren om mee te doen aan het onderzoek.

Heb je vragen over het onderzoek? Dan kun je contact opnemen via het e-mailadres dat in de uitnodiging vermeld staat.