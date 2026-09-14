Springmiddag in Park Kesteren wegens regen verplaatst

De Zomermiddag in Park Kesteren viel op 19 augustus letterlijk in het water door regen. Daarom wordt op woensdagmiddag 16 september een Springmiddag georganiseerd. Grote Broer Grote Zus, Breda Actief en Ontmoetingscentrum De Sleutel slaan hiervoor de handen ineen. Bij slecht weer wordt het evenement naar 30 september verplaatst.

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Park Kesteren in Breda krijgt een nieuwe kans om bezoekers te verwelkomen na een regenachtige Zomermiddag in augustus. Om de teleurstelling van toen goed te maken, wordt er komende woensdag een Springmiddag gehouden. Dit evenement is bedoeld om jong en oud een gezellige middag te bezorgen.

De organisatie ligt in handen van Grote Broer Grote Zus, Breda Actief en Ontmoetingscentrum De Sleutel. Ze hebben een programma samengesteld dat bij iedereen een lach op het gezicht moet toveren. Het evenement belooft een actieve en vrolijke sfeer.

Alternatief bij slecht weer

Mocht het weer opnieuw roet in het eten gooien, dan is er een uitwijkdatum vastgesteld. De Springmiddag wordt in dat geval verplaatst naar woensdag 30 september. Zo hopen de organisatoren er zeker van te zijn dat het evenement alsnog kan doorgaan.

Park Kesteren is een populaire locatie voor buurtactiviteiten in Breda. Met deze Springmiddag hoopt de organisatie het park weer tot leven te brengen na de regenachtige zomereditie. Iedereen kan er genieten van een middag vol plezier en beweging.