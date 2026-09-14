Oekraïense onderscheiding en drugsarrestaties: dit mag je niet missen

Frietbakkers Franky en Coen delen frietjes uit in Oekraïne, soms letterlijk met gevaar voor eigen leven. En nu krijgen ze daar in Oekraïne een onderscheiding voor. En in Ghana zijn drie handlangers van Bolle Jos uit Breda opgepakt. Dit zijn de vijf verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

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Vier jaar na hun eerste frietkar aan de Oekraïense grens krijgen Franky van Hintum uit Helmond en Coen van Oosten uit Waspik zondag 20 september de Oekraïense Orde van Sint-Panteleimon, een soort Oscar voor hulpverleners. De Brabantse frietbakkers zijn enorm gegroeid in hun missie: naast hun frietkar runnen ze nu opvanghuis The Holland House en vervoeren ze regelmatig hulpgoederen met hun eigen vrachtwagen. Ondanks levensgevaarlijke situaties - zoals een raketaanval op een restaurant in 2023 en recente drone-aanvallen waarbij ze nipt ontsnapten - blijven ze doorgaan. "Iedere dag slaan er in Cherson vijftig drones in, laat dat eens doordringen", zegt Franky, die vindt dat de aandacht voor Oekraïne in Nederland dramatisch is afgenomen. Lees hier hun verhaal.

Het gerechtshof in Den Bosch heeft Gerard van der K. (79) uit Veen veroordeeld tot vier jaar cel voor het misbruiken van zijn twee licht verstandelijk beperkte kleinzoons. De jongens kwamen na hun uithuisplaatsing in de weekenden en vakanties bij opa, die naturist was en de tweeling ook vaak naakt liet rondlopen. Volgens het hof maakte Van der K., voormalig pedagogisch medewerker, misbruik van de afhankelijkheid van de toen 17-jarige jongens door hen te dwingen tot seks. De man, die volhoudt dat alles met wederzijds goedvinden gebeurde, leeft inmiddels in sociaal isolement nadat vier van zijn auto's in brand werden gestoken en vrienden en familie het contact verbraken. Lees zijn verhaal hier.

Milieuorganisatie Comit Schone Lucht sleept de overheid voor de rechter om strenger toezicht af te dwingen op biomassa die wordt verbrand in onder meer de Amercentrale in Geertruidenberg. Vorige week kwam aan het licht dat hout dat in de centrale wordt verstookt mogelijk onterecht het label 'duurzaam' heeft gekregen. Volgens onderzoeksprogramma Zembla worden in Maleisië hele bomen omgezaagd om houtpellets te maken, terwijl het hout als 'reststroom' of 'afval' wordt bestempeld. Voor afvalhout gelden minder strenge duurzaamheidsregels, waardoor RWE - het moederbedrijf achter de centrale - miljoenen euro's subsidie ontvangt voor het verbranden van deze biomassa. De politie en NVWA zijn een onderzoek gestart. Check het hier.

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De politie heeft het onderzoek naar de brandstichting aan de Moreelselaan in Eindhoven heropend en looft een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip. Bij de aanslag in juli 2020 gooiden twee personen een zelfgemaakt explosief en brandbare vloeistof door een raam naar binnen, waarbij een 16-jarige jongen voor 67 procent verbrand raakte. Helmonder Sadik K. werd al veroordeeld, maar de tweede dader - de bestuurder van de groene Piaggio Skipper-scooter - is nog altijd spoorloos. Dankzij nieuwe DNA-sporen en tips waarin namen worden genoemd, denkt de politie nu een doorbraak te kunnen forceren. Hier lees je het hele verhaal.

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Tot slot nog dit: in Ghana zijn drie handlangers van drugscrimineel Bolle Jos uit Breda opgepakt. Volgens de Ghanese narcoticadienst vertegenwoordigden de verdachten de Bredase crimineel en faciliteerden ze zijn activiteiten. De arrestaties volgden op een onderschepping van een enorme cocanevracht door de Franse douane, verstopt in een container die bestemd was voor Dordrecht. Een van de gearresteerden zou Desmond C. zijn, een van de belangrijkste handlangers van Bolle Jos. Minister David van Weel (Justitie, VVD) complimenteerde de Ghanese autoriteiten voor deze slag tegen de internationale drugshandel. Lees hier hun analyse.