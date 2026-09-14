Raadsvergadering in Nuenen op 24 september

Op donderdag 24 september vergadert de gemeenteraad van Nuenen c.a. vanaf half acht 's avonds in de raadzaal van Het Klooster Temporalis. Diverse onderwerpen, zoals een investeringsbegroting en een toekomstvisie voor 2050, staan op de agenda.

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De gemeenteraad van Nuenen komt op donderdag 24 september bijeen voor een openbare vergadering. Het overleg begint om half acht 's avonds en vindt plaats in de raadzaal van Het Klooster Temporalis aan De Pinckart 24 in Nuenen.

Op de agenda staan uiteenlopende onderwerpen. Zo wordt er gesproken over de tijdelijke vervanging van een raadslid en over het benoemen van een lid in de vertrouwenscommissie. Daarnaast komen financiële zaken zoals de meicirculaire van het gemeentefonds en wijzigingen in de investeringsbegroting aan bod.

Toekomstvisie en subsidies

Ook grotere plannen worden besproken. Er ligt een procesvoorstel voor de eerste fase van de Toekomstvisie Nuenen 2050. Verder wordt de subsidieverordening voor lokale isolatiemaatregelen behandeld, evenals een initiatiefvoorstel voor de inrichting van de Smits van Oyenlaan.

De vergadering is vrij toegankelijk en iedereen is welkom om deze bij te wonen. Voor wie niet aanwezig kan zijn, wordt de bijeenkomst live uitgezonden via LON TV.