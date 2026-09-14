Historische maquette van Steenbergen onthuld

In Steenbergen is een bronzen maquette onthuld die de vestingstad toont zoals deze er in 1827 uitzag. Het kunstwerk staat aan de Kaaistraat en is gebaseerd op een historische kaart. Twee informatieborden geven extra uitleg over de geschiedenis van de stad.

Gevonden voor jou

Achter de schermen is maandenlang gewerkt aan de bronzen maquette, die een gedetailleerd beeld geeft van Steenbergen in de negentiende eeuw. Het ontwerp is gemaakt op basis van een kaart uit 1827, aangevuld met historische gegevens en een 3D-model. Dit alles is zorgvuldig vertaald naar een tastbaar kunstwerk.

De maquette staat aan de Kaaistraat en biedt bezoekers de kans om het verleden van Steenbergen te verkennen. Naast het beeld zijn er twee informatieborden geplaatst. Hierop staat uitleg over de oude vestingstad, zoals de Markt, het Middeleeuwse stratenplan en historische toegangspoorten.

Geschiedenis komt tot leven

Het project is tot stand gekomen met steun van lokale partijen zoals Bronsgieterij Joep van der Kleij, Steenhouwerij Van Ommen en Heemkundekring De Steenen Kamer. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat de maquette en informatieborden een verrijking zijn voor het centrum van Steenbergen.

De bronzen maquette vormt een uitnodigende plek voor zowel inwoners als toeristen. Het brengt niet alleen de geschiedenis tot leven, maar moedigt ook aan om verder kennis te maken met de stad en haar rijke verleden.