Spoedwerkzaamheden aan riolering in Boxtel

De gemeente Boxtel voert op dinsdag 15 en woensdag 16 september spoedwerkzaamheden uit aan de riolering in de Stenen Kamer. Het asfalt wordt plaatselijk verwijderd om een verzakking te onderzoeken. Een deel van de weg is tijdelijk afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.

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De werkzaamheden zijn nodig vanwege een verzakking in het asfalt boven het riool. Dit probleem is geconstateerd ter hoogte van huisnummer drie, tussen de Van Hornstraat en de Van Hugenpothstraat. Om de situatie te herstellen en veilig te houden, wordt het riool onderzocht.

Tijdelijke afsluiting

Tijdens de werkzaamheden is een deel van de Stenen Kamer afgesloten. Verkeersborden wijzen omleidingsroutes aan voor automobilisten. Hulpdiensten hebben wel altijd toegang tot het gebied.

De werkzaamheden beginnen op dinsdag 15 september om negen uur ’s ochtends en duren naar verwachting maximaal twee dagen. Zodra het onderzoek en eventuele herstelwerkzaamheden zijn afgerond, wordt de weg weer geopend.