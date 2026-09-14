Efteling-huisje onbewoonbaar na brand, beveiliger probeerde zelf te blussen

In een vakantiehuisje van Efteling-vakantiepark Loonsche Land aan de Eftelingsestraat in Kaatsheuvel is maandagmiddag brand ontstaan. De brand brak rond vijf uur uit tijdens het koken.

Een beveiliger probeerde het vuur in eerste instantie zelf te blussen, maar dat lukte niet door de grote hoeveelheid rook en hitte. Uiteindelijk bluste de brandweer de brand.

De accommodatie kwam vol rook te staan, waardoor er flinke schade ontstond aan alle spullen. De brandweer heeft het huisje geventileerd. Een huisje naast het verblijf liep lichte schade op.

Huisje onbewoonbaar

De gasten die in het huisje verbleven, komen uit Duitsland en werden opgevangen op het terras van een restaurant op het park. Ze zijn volgens een woordvoerder van de Efteling geschrokken, maar zijn niet gewond.

Omdat het huisje voorlopig onbewoonbaar is, hebben ze een ander huisje in het park gekregen waar ze kunnen overnachten.

Loonsche Land ligt aan de rand van natuurgebied de Loonse en Drunense Duinen. Vanaf daar is het zo'n twintig minuten lopen naar de Efteling.