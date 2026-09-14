Oud-NAC speler Ad Bakker (79) overleden

Ad Bakker, oud-speler van NAC Breda, is maandag overleden. Hij werd 79 jaar.

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Ad Bakker speelde tussen 1969 en 1979 meer dan 250 officiële wedstrijden voor NAC Breda. Hij was een betrouwbare linkerverdediger die soms ook scoorde of assists gaf. Bakker maakte deel uit van het team dat in 1973 de KNVB-beker won, een van de grootste successen in de historie van de club.

De finale werd destijds gespeeld in De Kuip, waar NAC met Bakker en zijn teamgenoten, waaronder doelpuntenmakers Addy Brouwers en Stanley Bish, de winst pakte tegen N.E.C. Het team werd na afloop feestelijk gehuldigd, met Bakker op de schouders.

Trainer na spelersloopbaan

Bakker, afkomstig uit Dordrecht, bleef na zijn actieve voetbalcarrière betrokken bij de sport. Hij werkte als amateurtrainer in de regio en bleef zo verbonden met het voetbal. Zijn bijdrage aan het Brabantse voetbal wordt gewaardeerd en herinnerd.

NAC Breda heeft met droefheid het nieuws van zijn overlijden gedeeld. De club wenst zijn familie en nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd.