Rob van Mierlo Nederlands kampioen autocross bij laatste race

Rob van Mierlo uit Someren-Eind heeft zaterdag in Friesland de Nederlandse titel autocross behaald. Het was zijn laatste race, want na achttien jaar stopt hij met de sport.

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De 41-jarige Rob van Mierlo, afkomstig uit Someren-Eind, sloot afgelopen zaterdag zijn lange autocrosscarrière af met een hoogtepunt. Hij werd Nederlands kampioen tijdens een wedstrijd in Hielsum, Friesland. Het is de tweede keer dat Van Mierlo deze titel heeft bemachtigd.

Met deze overwinning komt een einde aan achttien intensieve jaren in de autocross. In die tijd stonden veel weekenden in het teken van wedstrijden, waarbij Rob trouw werd ondersteund door zijn familie en vrienden. Zij reisden met caravans en campers naar wedstrijden, vaak buiten Brabant in gebieden zoals Friesland en de Achterhoek.

Familieband en techniek

Rob leerde het autocrossen van zijn vader Arno. Ook zijn broer Han en zus Leonie raakten hierdoor betrokken bij de sport. Naast zijn passie voor autocross is Rob actief in het autobedrijf van zijn familie in Asten, waar hij samen met zijn ouders werkt. Sleutelen zit hem dus in het bloed.

Na deze succesvolle afsluiting van zijn carrière kijkt Rob uit naar meer vrije tijd. De Nederlandse titel is volgens hem een perfecte manier om afscheid te nemen van de sport.