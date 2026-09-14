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Treinverkeer in Brabant deels plat door kapotte bovenleiding

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Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Door een kapotte bovenleiding ligt een deel van het treinverkeer in Brabant maandagavond plat. Er rijden geen treinen van, naar en via Boxtel. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Daardoor is er geen treinverkeer tussen Eindhoven Centraal en Tilburg, Eindhoven Centraal en Den Bosch, Den Bosch en Tilburg, Breda en Den Bosch en Breda en Eindhoven Centraal.

De NS verwacht dat dit tot ongeveer half elf vanavond duurt, maar volgens spoorbeheerder ProRail is nog niet duidelijk wanneer de problemen zijn opgelost. Dat komt doordat de oorzaak van de kapotte bovenleiding nog niet bekend is.

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