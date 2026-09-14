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Treinverkeer in Brabant deels plat: 'Probleem vannacht opgelost'
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Door een kapotte bovenleiding lag een deel van het treinverkeer in Brabant maandagavond plat. Er reden tussen ongeveer zeven en negen uur geen treinen van, naar en via Boxtel. Nadat spoorbeheerder ProRail de oorzaak van de kapotte bovenleiding had gevonden, kon een deel van de treinen weer gaan rijden.
Er was een paar uur geen treinverkeer tussen Eindhoven Centraal en Tilburg, Eindhoven Centraal en Den Bosch, Den Bosch en Tilburg, Breda en Den Bosch en Breda en Eindhoven Centraal. Nu rijden er alleen tussen Boxtel en Eindhoven nog minder sprinters.
ProRail hoopt dat probleem in de nacht van maandag op dinsdag helemaal op te lossen. "Om de bovenleiding te kunnen repareren moeten alle sporen spanningsloos zijn", laat de spoorbeheerder weten. "Dit zullen we dus doen na einde dienstregeling zodat nu nog zoveel mogelijk treinen kunnen rijden en mensen thuis brengen."
Naar verwachting rijden de treinen op dit traject dinsdag weer volgens dienstregeling.
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