Bromfietser slaat op de vlucht na ongeluk, maar buurtbewoners grijpen in

Een bestuurder van een bromfiets is maandagavond opgepakt nadat hij op de Meidoornstraat in Breda met een auto was gebotst. De man probeerde na het ongeluk te voet te vluchten, maar hij kwam niet ver: buurtbewoners hielden hem tegen.

Het ongeluk gebeurde nadat de bromfietser geen voorrang gaf aan de auto, waar dat wel had gemoeten.

Buurtbewoners vonden het volgens een woordvoerder van de politie "niet netjes" dat de man er na het ongeluk vandoor wilde gaan. Ze hielden hem vast tot de politie er was.

Agenten ontdekte dat de man gedronken had, waarop hij werd aangehouden voor zowel het verlaten van de plek van het ongeluk als voor rijden onder invloed.