Kiezen uit honderden studies: oriëntatiejaar op het mbo steeds populairder

Stel je voor: je komt net van de middelbare school en weet nog niet welke richting je precies wil opgaan. Voor de groeiende groep die er niet uitkomt is er sinds een paar jaren een breed oriëntatiejaar, waarin studenten verschillende opleidingen en bedrijven kunnen bekijken om te ervaren wat het beste bij hen past. Dat slaat aan en wordt steeds populairder. Op het Summa in Eindhoven hebben ze er ervaring mee.

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De populariteit van een oriëntatiejaar neemt toe. Waar in 2019 279 studenten voor een oriëntatiejaar kozen, waren dat er vorig jaar 747. Het werkelijke aantal is nog veel hoger, want veel mbo's bieden ook specifiekere oriëntatiejaren aan, zoals een technisch of een creatief oriëntatiejaar. Die zijn niet in de cijfers meegenomen. Het Summa in Eindhoven biedt zowel een technisch als breed oriëntatiejaar. De groep die voor die jaren kiest is niet gigantisch, maar groeit wel. Dit jaar zijn een kleine twintig studenten begonnen aan het oriëntatiejaar techniek. Annemarie Moons, voorzitter van het college van bestuur, gunt iedereen die twijfelt zo'n jaar. "Na de havo of vwo nemen studenten vaak een tussenjaar om erachter te komen wat bij ze past. Deze tussenjaren of tussenhalfjaren zijn daar ook heel geschikt voor”, zegt Moons tegen de NOS.