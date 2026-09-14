Kunstproeverij in Boxtel: ontdek streetdance, zingen en schilderen

In Boxtel start binnenkort De Kunstproeverij, een gratis programma om twaalf weken lang kennis te maken met streetdance, zingen en schilderen. De workshops beginnen in oktober en worden begeleid door professionals. Aanmelden kan tot 12 oktober.

Gevonden voor jou

De Kunstproeverij biedt een gevarieerd programma waarbij deelnemers hun creatieve talenten kunnen ontdekken. Het initiatief draait om plezier, nieuwe mensen ontmoeten en uitproberen wat bij je past. Ervaring is niet nodig; iedereen kan meedoen.

De workshops worden gegeven door professionele begeleiders op verschillende locaties in Boxtel. Het programma loopt van oktober 2026 tot februari 2027. Tijdens deze periode kun je kennismaken met streetdance, samen zingen en schilderen.

Start op 15 oktober

Op 15 oktober is er een gezamenlijke kennismakingsbijeenkomst, waar alle deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en meer informatie krijgen over de activiteiten. Aanmelden voor De Kunstproeverij is mogelijk tot 12 oktober. Er is plek voor twaalf deelnemers.

Wie weet ontdek je een nieuwe hobby waar je nog jarenlang plezier van hebt!