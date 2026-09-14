Geertruidenberg onderzoekt koopgedrag inwoners

De gemeente Geertruidenberg start met een koopstromenonderzoek. Hiermee willen ze beter begrijpen waar inwoners hun boodschappen doen en wat belangrijk is in het winkel- en horeca-aanbod.

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De gemeente heeft onderzoeksbureaus Ipsos I&O en Movares ingeschakeld om het koopgedrag van inwoners in kaart te brengen. Dit onderzoek moet duidelijk maken waar mensen hun aankopen doen en wat een winkelgebied aantrekkelijk maakt.

De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om samen met lokale ondernemers te werken aan toekomstbestendige winkelgebieden. Het doel is om het aanbod in winkels en horeca te verbeteren en beter aan te laten sluiten op de wensen van de inwoners.

Inzicht in koopgedrag

Inwoners kunnen hun mening geven door een vragenlijst in te vullen. Dit kan vanaf 15 september tot en met 8 november. Het invullen kost slechts enkele minuten en biedt waardevolle inzichten in wat goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn.

De gemeente benadrukt dat de input van inwoners belangrijk is voor het verbeteren van het winkel- en horeca-aanbod in Geertruidenberg. De resultaten van het onderzoek zullen worden gedeeld met betrokken partijen.