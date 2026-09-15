Zwaargewonde na botsing tussen elektrische fiets en scooter in Eindhoven

Een elektrische fiets en een scooter zijn maandagavond frontaal op elkaar gebotst aan het Flight Forum in Eindhoven. Zowel de fietser als de scooterrijder raakten gewond.

Een van de twee slachtoffers hield ernstige verwondingen over aan de botsing. Het zwaargewonde slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De politie doet nog onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval. De weg was tijdelijk dicht.