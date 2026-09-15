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Auto in de sloot in Andel, bestuurder naar huis gegaan

Aangepast

Een auto is maandagavond in de sloot beland langs de Neerhandelseweg in Andel. Na het ongeval ging de bestuurder naar huis, tot verwarring van de hulpdiensten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de brandweer en politie bij de auto arriveerden, was de bestuurder nergens te bekennen. Later op de avond keerde de bestuurder, een vrouw, terug naar de plek van het ongeval.

Ze was niet gewond. Na het ongeval was ze op eigen houtje uit het voertuig gekomen, zo legde ze uit aan de hulpdiensten. Een takelbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.

Auto in de sloot in Andel (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Auto in de sloot in Andel (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

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