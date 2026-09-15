Auto uitgebrand in Oss, ook boom en busje beschadigd

Een auto is maandagnacht volledig uitgebrand op de Doctor Hoebenstraat in Oss. Ook raakten een boom, tuinhuisje en busje beschadigd bij de brand.

De brandweer werd iets na middernacht gealarmeerd voor de brand. en had het vuur niet veel later onder controle. Naast de boom liep ook een geparkeerde bestelbus en het dak van een tuinhuisje schade op.

Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. De politie sluit brandstichting niet uit en doet onderzoek.