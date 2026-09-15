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Auto uitgebrand in Oss, ook boom en busje beschadigd

Aangepast

Een auto is maandagnacht volledig uitgebrand op de Doctor Hoebenstraat in Oss. Ook raakten een boom, tuinhuisje en busje beschadigd bij de brand.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer werd iets na middernacht gealarmeerd voor de brand. en had het vuur niet veel later onder controle. Naast de boom liep ook een geparkeerde bestelbus en het dak van een tuinhuisje schade op.

Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. De politie sluit brandstichting niet uit en doet onderzoek.

Auto in brand in Oss (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Auto in brand in Oss (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

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