Enorme file op de A2 vanuit Den Bosch, ook raak op de A50

Verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht moest dinsdagochtend rekening houden met forse vertraging door een ongeluk in de buurt van knooppunt Deil. Ook op de A50 was het raak dinsdagochtend.

De ANWB adviseerde mensen die over de A2 van het zuiden naar Utrecht wilden om hun reis waar mogelijk uit te stellen, "nu de spits op gang komt". Bij het ongeluk waren meerdere voertuigen betrokken. Een deel van de weg was daarom dicht.

A50

Een botsing op de A50 bij Ravenstein zorgt rond halfacht nog steeds voor flinke vertraging richting Arnhem. De linkerrijstrook was dicht. Bij het ongeval zijn drie voertuigen betrokken. Sinds kwart voor acht is de rijstrook weer open.