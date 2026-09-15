Gemeente Sint-Michielsgestel organiseert bijeenkomst omgevingsplan

Op dinsdag 6 oktober organiseert de gemeente Sint-Michielsgestel een bijeenkomst over het nieuwe omgevingsplan. Het gaat om regels voor wonen, verkeer, groen en meer. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van zeven tot negen uur ’s avonds. Aanmelden is niet nodig.

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De gemeente Sint-Michielsgestel werkt aan een nieuw omgevingsplan waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving worden gebundeld. Onder deze regels vallen zaken zoals wonen, ondernemen, verkeer, gezondheid, groen en het gebruik van gronden en gebouwen. Tijdens een informatiebijeenkomst vertelt de gemeente meer over dit proces.

Sinds de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is elke gemeente verplicht één omgevingsplan op te stellen voor het gehele grondgebied. Gemeenten hebben tot eind 2031 de tijd om dit plan volledig te ontwikkelen. Sint-Michielsgestel is nu bezig met een eerste basisregeling, die later verder wordt uitgewerkt. Deze regeling maakt op zichzelf geen nieuwe bouwprojecten of gebiedsontwikkelingen mogelijk.

Wat kun je verwachten?

Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd wat het omgevingsplan inhoudt en welke stappen de gemeente in de komende jaren zet. Ook wordt de opzet van de basisregeling besproken en wordt uitgelegd hoe inwoners in de toekomst online kunnen zien welke regels gelden op een specifieke locatie. Er worden geen nieuwe bouwplannen of ontwikkelingsprojecten gepresenteerd.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom om meer te leren over dit belangrijke gemeentelijke project.