Someren onderzoekt koopgedrag inwoners

De gemeente Someren doet mee aan het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant. Dit onderzoek brengt in kaart waar inwoners hun aankopen doen en hoe tevreden zij zijn over winkelgebieden.

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Someren werkt samen met andere Noord-Brabantse gemeenten aan het verbeteren van dorpscentra, binnensteden en het aanbod van winkels en horeca. Om dit te realiseren, wordt deze maand het Koopstromenonderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek willen de gemeenten beter begrijpen waar inwoners winkelen en wat zij vinden van de winkelgebieden.

De uitvoering van het onderzoek ligt bij Ipsos I&O en Movares. In Someren ontvangen willekeurig geselecteerde huishoudens een brief met een uitnodiging om deel te nemen. Zo hoopt de gemeente een goed beeld te krijgen van het koopgedrag van haar inwoners.

Resultaten en beloning

Niet iedereen krijgt een uitnodiging. Huishoudens die geen brief ontvangen, kunnen alsnog meedoen door de vragenlijst online in te vullen. Het onderzoek biedt deelnemers ook een kans op een beloning. Onder alle respondenten worden 100 cadeaukaarten ter waarde van 25 euro verloot.

De gemeente Someren hoopt met de resultaten van het onderzoek haar winkelgebieden verder te verbeteren en aan te laten sluiten bij de wensen van haar inwoners.