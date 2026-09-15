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IJsverkoophokje valt van vrachtwagen en belandt midden op snelweg

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IJsverkoophokje valt van vrachtwagen op snelweg (foto: Rijkswaterstaat).
IJsverkoophokje valt van vrachtwagen op snelweg (foto: Rijkswaterstaat).

Een ijsverkoophokje is in de nacht van maandag op dinsdag van een vrachtwagen gevallen op knooppunt De Stok bij Roosendaal. Het hokje kwam midden op de A58 terecht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rijkswaterstaat sloot de weg af om de opmerkelijke lading veilig te kunnen bergen. Dat vertelt een weginspecteur op Instagram. De politie ving de eigenaar verderop op.

Met man en macht werd het ijsverkoophokje op een takelwagen gezet. Daarna is het naar een parkeerplaats gebracht.

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