Week van de Ontmoeting brengt Valkenswaard samen

Van 24 tot 30 september staat Valkenswaard in het teken van de Week van de Ontmoeting. Met diverse activiteiten wordt eenzaamheid bespreekbaar gemaakt en verbinding gestimuleerd. Bewoners krijgen de kans om elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Iedereen is welkom om deel te nemen.

Gevonden voor jou

De Week van de Ontmoeting is bedoeld om mensen samen te brengen en eenzaamheid tegen te gaan. Het initiatief draait om echte aandacht en verbinding, bijvoorbeeld door een simpele vraag, een kop koffie of deelname aan een activiteit. Valkenswaard zet dit thema centraal met een breed programma verspreid over de hele gemeente.

Er worden activiteiten georganiseerd door lokale organisaties, vrijwilligers en bewoners. Van spelletjesdagen tot muziekoptredens, en van creatieve workshops tot sportieve evenementen: er is voor ieder wat wils. Deze week biedt een extra kans om mee te doen, maar ook buiten deze periode zijn er het hele jaar door mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

Activiteiten in Valkenswaard

Op vrijdag 18 september begint het programma met ‘Samen Zingen’ in de Ontmoetingskerk, speciaal voor ouderen en mensen met (beginnende) dementie. Later in de week zijn er onder andere een spelletjesdag, creatieve workshops en een burendag. Ook staan activiteiten zoals stoelyoga, handwerken en een buurtlunch op de agenda. Voor jongeren zijn er speciale inloopmomenten en een Social Friday georganiseerd door Cordaad Welzijn.

De Week van de Ontmoeting wordt afgesloten op woensdag 30 september met onder andere een koffiemoment bij begraafplaats Eikenhof en een spelletjesmiddag in het Marktpaviljoen. Voor een volledig overzicht van alle activiteiten kun je terecht op de website van Valkenswaard Oog Voor Iedereen.

Waarom meedoen?

Met deze week hoopt Valkenswaard eenzaamheid bespreekbaar te maken en bewoners te inspireren om contact te zoeken met elkaar. Het is een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten, ervaringen te delen of simpelweg samen plezier te hebben. Iedereen, jong en oud, wordt uitgenodigd om mee te doen.

De Week van de Ontmoeting biedt een gevarieerd programma waarin verbinding en gezelligheid centraal staan. Valkenswaard stimuleert hiermee een sociaal en betrokken gemeenschap.