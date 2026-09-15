Diëtist helpt met gezonde broodtrommel in Oirschot

Bij Albert Heijn in Oirschot geeft een diëtist advies over gezonde broodtrommels op donderdag 17 september en donderdag 1 oktober. Ouders kunnen vragen stellen en praktische tips krijgen. De actie maakt deel uit van de regionale campagne Trommel zonder Rommel.

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Hoe stel je een gezonde en gevarieerde broodtrommel samen? Bij de Albert Heijn in Oirschot staat een diëtist van Voedingsadviesbureau Groene Appels klaar om ouders te helpen. De diëtist is aanwezig op donderdag 17 september en donderdag 1 oktober, van drie tot vijf uur ’s middags. Ouders kunnen bij de Trommel zonder Rommel-stand terecht voor advies en inspiratie.

De actie Trommel zonder Rommel wordt georganiseerd door gemeenten, supermarkten en bibliotheken in Zuidoost-Brabant. Het doel is om ouders praktische handvatten te geven voor een gezonde lunchtrommel. Bij de stand zijn gratis flyers en magneten beschikbaar met handige tips. Kinderen kunnen daarnaast een kleurplaat meenemen.

Gezond opgroeien

De campagne sluit aan bij de ambitie van de gemeente Oirschot om gezonde keuzes te bevorderen. Door laagdrempelige informatie aan te bieden, wordt het makkelijker voor ouders om hun kinderen gezond te laten eten. Naast Albert Heijn in Oirschot doet ook Jumbo Middelbeers mee aan de actie. De campagne loopt van maandag 14 september tot en met zondag 4 oktober.

Later in het schooljaar wordt de actie herhaald, waarbij de diëtist aanwezig zal zijn bij de Jumbo in Middelbeers. De focus blijft daarbij liggen op het informeren en inspireren van ouders met praktische tips voor een gezonde broodtrommel.