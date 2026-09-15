Activiteitenkalender moet inwoners Eersel verbinden

In Eersel is een nieuwe activiteitenkalender gelanceerd om inwoners te verbinden en eenzaamheid tegen te gaan. De kalender is vanaf donderdag 24 september beschikbaar in dorpshuizen en het gemeentehuis.

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De gemeente Eersel heeft een uitgebreide activiteitenkalender samengesteld met ontmoetingsmogelijkheden in alle zes dorpen: Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre. Het doel is om inwoners meer bekend te maken met het brede aanbod van activiteiten zoals biljarten, wandelen, kaarten en zingen. De kalender biedt voor ieder wat wils.

Volgens de gemeente weten veel inwoners niet welke mogelijkheden er zijn om deel te nemen aan activiteiten. Met deze kalender hopen ze daar verandering in te brengen. Vrijwel dagelijks is er in elk dorp iets te doen, georganiseerd door verenigingen, stichtingen en andere lokale initiatieven.

Week tegen Eenzaamheid

De kalender wordt gelanceerd tijdens de Week tegen Eenzaamheid, die op donderdag 24 september begint. Bijna de helft van de Nederlanders heeft gevoelens van eenzaamheid, waarvan één op de zeven zich zelfs erg eenzaam voelt. Langdurige eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsproblemen en minder sociale betrokkenheid. Eersel zet zich met verschillende partijen in om dit probleem aan te pakken.

In de gemeente is al een stevige aanpak gericht op het verminderen van eenzaamheid. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en vrijwilligers werken samen om mensen met eenzaamheidsgevoelens te bereiken en te ondersteunen. Familie, vrienden en buren spelen daarbij ook een belangrijke rol.

De kalender is gratis af te halen bij alle dorpshuizen en het gemeentehuis in Eersel. Hiermee hoopt de gemeente dat meer inwoners elkaar vinden en samen activiteiten ondernemen.