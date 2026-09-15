Raadsvergadering Eersel: wijzigingen en woningbouw

De gemeenteraad van Eersel vergadert dinsdag 22 september om half negen ’s avonds in het gemeentehuis. Onderwerpen zijn onder meer wijzigingen in omgevingsplannen en woningbouwontwikkeling.

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Op dinsdag 22 september 2026 komt de gemeenteraad van Eersel bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om half negen ’s avonds en is live te volgen via www.eersel.nl/internetuitzendingen. Later terugkijken is ook mogelijk.

De agenda bestaat uit hamerstukken en bespreekstukken. Bij de hamerstukken wordt onder meer gesproken over wijzigingen in omgevingsplannen voor adressen in Wintelre en Duizel, het bindend advies voor een bouwplan in Eersel en de oprichting van een stichting voor regionale coördinatie.

Woningbouw in Wintelre

Bij de bespreekstukken staat de woningbouwontwikkeling Hofvelden in Wintelre centraal. Hierbij worden het gebiedsconcept en randvoorwaarden besproken. Verder komt een verzoek voor extra uitvoeringskrediet aan bod en de wijziging van enkele gemeenschappelijke regelingen, waaronder die van de GGD Brabant-Zuidoost.

De voorlopige agenda met bijbehorende stukken is te bekijken via www.eersel.nl/vergaderkalender. Inspreken kan alleen over het verzoek voor extra uitvoeringskrediet, omdat dit agendapunt niet eerder in een commissievergadering is behandeld.