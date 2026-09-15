Boxtel geeft uitleg over nieuw omgevingsplan

De gemeente Boxtel organiseert op maandag 5 oktober een informatiebijeenkomst over het nieuwe omgevingsplan. Dit plan bundelt alle regels voor de fysieke leefomgeving, zoals wonen, verkeer en groen. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd wat het plan inhoudt en welke stappen volgen. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, van 19.00 tot 21.00 uur.

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Het nieuwe omgevingsplan is een verplichting vanuit de Omgevingswet, die sinds 1 januari 2024 van kracht is. Gemeenten hebben tot eind 2031 de tijd om één nieuw plan voor hun volledige grondgebied te ontwikkelen. Boxtel werkt op dit moment aan een eerste basisregeling, de fundering voor verdere uitwerking van het plan.

Deze basisregeling leidt niet tot nieuwe bouwprojecten of gebiedsontwikkelingen. Het is een voorbereidende stap zonder directe gevolgen voor inwoners of ondernemers. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd wat deze regeling inhoudt en hoe inwoners straks online kunnen zien welke regels gelden op een specifieke locatie.

Wat kun je verwachten?

De bijeenkomst biedt een overzicht van het omgevingsplan en de stappen die de gemeente de komende jaren zet. Onderwerpen zijn onder meer de opzet van de basisregeling en de digitale mogelijkheden om regels per locatie in te zien. Concrete bouw- of ontwikkelplannen komen niet aan bod.

Het evenement vindt plaats op maandag 5 oktober in de raadszaal van het gemeentehuis in Boxtel. De ingang is aan de Dr. Van Helvoortstraat. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.

Heb je vragen over het omgevingsplan of de bijeenkomst? De gemeente verwijst naar projectleider Devlin Oosterwijk voor meer informatie.